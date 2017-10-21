Bakan Albayrak: Enerji iletim hatlarındaki arıza sayıları önemli ölçüde azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji iletim hatlarındaki arıza sayılarının önemli ölçüde azaldığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergelerini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik iletim sisteminde çok çeşitli sebeplerle arızalar meydana geldiğini belirterek şöyle dedi:



"Trafo Merkezlerinde; fider arızaları, kesici arızaları, aşırı sıcaklık, aşırı yüklenme, röle arızaları, izolatör patlaması, izolasyon zayıflığı, frekans düşmesi ve yangın gibi nedenlerle arızalar meydana gelmekte iken, enerji iletim hatlarında ise hava koşulları, yangın, deprem, hatta temas eden yabancı cisim, yer altı kablosu yağ seviyelerinin düşmesi ve hırdavat arızaları gibi nedenlerle arızalar meydana gelmektedir.



2015 yılına göre 2016 yılında enerji iletim hatlarındaki arıza sayıları önemli ölçüde azalmıştır.



Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından iletim sisteminde farklı nedenlerden meydana gelen arıza ve sorunların giderilmesi için hem TEİAŞ bünyesinde hem de ilgili Elektrik Dağıtım Şirketleri nezdinde fider tahsisleri ve yük dağılımları için gerekli çalışmalar yapılmakta ve önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde oluşan arıza sayılarında önceki yıllara göre düşüşler gözlemlenmektedir"