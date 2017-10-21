Ayaklandılar!

İngiliz uzmanlar toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verilmemesi gerektiğini savundu. Oxford Üniversitesi'nden bir profesör, "Metro yada otobüste yaşlıbirine yer verirkeniki kez düşünün.Ayakta kalmakonlar için harika biregzersiz" dedi. Hatta bu egzersizin kişiyi 10 yaş gençleştirdiğini belirtti. The British Medical Journal'de (İngiliz Tıp Dergisi) yayınlanan makalede, "Yaşlı insanları aktif tutmaya teşvik edecek her türlü toplu çaba, onların daha bağımsız şekilde yaşamalarına ve sosyal hizmetlere daha az ihtiyaç duymalarına yardımcı olacaktır" denildi. Tabi bu sağlık önerisi özellikle İstanbul'da uzun yol çilesi çekenler tarafından farklı yorumlandı. Kimi 'Türk toplumundayaşlıya yer vermekona saygıdan gelir' derken kimi de, 'Gençlerin de sağlıksorunu var. Sabahınerken saatindemetrobüsebinip,mecburuzgibi davranmalarısinir bozucu "dedi. İşte sosyal medyanın bu konudaki görüşleri...
Sen gel o araştırmayı kartal bakışlı nineye anlat!
Toplumsal alanda bir bu saygı kalmıştı bozmak için el atmadığınız...
Gençler yaşlıların sağlığı için yer vermiyorlardı. İşte ispatı, buyurun...
İstanbul'da 10 dakikalık yol mu var? 1 saat süren yolculuklarda gençler bile ayakta duramıyor...
Altın günlerine koşa koşa gidip, tam okul ve iş çıkış saatinde pestili çıkmış insanlardan yer istiyorlar. Uzmanlar haklı...
Haberin kaynağı İngiltere, ciddiye alınması beklenen ülke Türkiye!
Bir gün siz de yaşlanacaksınız...
Çok minnoşlar ya hep laboratuvar ortamından bunlar.
Türkiye'nin balık istifi otobüslerine bindirin deney olur!
Duyduğum en aptal uzman açıklaması!
Boş metrobüs bekleyip binmektense, doluya binip gençlerin kalkmasını bekliyorlar!
İngiliz profesör kendi ülkesinin şoförlerini baz almış.
Burada şoförler frene asıldığında yaşlılar camdan uçar.
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