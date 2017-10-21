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Ayaklandılar!

’nden bir profesör, ‘Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermeyin’ dedi. Bu sağlık önerisi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Ayaklandılar!
İngiliz uzmanlar toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verilmemesi gerektiğini savundu. 'nden bir profesör, "Metro ya da otobüste yaşlı birine yer verirken iki kez düşünün. Ayakta kalmak onlar için harika bir egzersiz" dedi. Hatta bu egzersizin kişiyi 10 yaş gençleştirdiğini belirtti. The British Medical Journal'de (İngiliz Tıp Dergisi) yayınlanan makalede, "Yaşlı insanları aktif tutmaya teşvik edecek her türlü toplu çaba, onların daha bağımsız şekilde yaşamalarına ve sosyal hizmetlere daha az ihtiyaç duymalarına yardımcı olacaktır" denildi. Tabi bu sağlık önerisi özellikle İstanbul'da uzun yol çilesi çekenler tarafından farklı yorumlandı. Kimi 'Türk toplumunda yaşlıya yer vermek ona saygıdan gelir' derken kimi de, 'Gençlerin de sağlık sorunu var. Sabahın erken saatinde metrobüse binip, mecburuz gibi davranmaları sinir bozucu "dedi. İşte sosyal medyanın bu konudaki görüşleri...



Sen gel o araştırmayı kartal bakışlı nineye anlat!
Toplumsal alanda bir bu saygı kalmıştı bozmak için el atmadığınız...
Gençler yaşlıların sağlığı için yer vermiyorlardı. İşte ispatı, buyurun...
İstanbul'da 10 dakikalık yol mu var? 1 saat süren yolculuklarda gençler bile ayakta duramıyor...
Altın günlerine koşa koşa gidip, tam okul ve iş çıkış saatinde pestili çıkmış insanlardan yer istiyorlar. Uzmanlar haklı...
Haberin kaynağı İngiltere, ciddiye alınması beklenen ülke Türkiye!
Bir gün siz de yaşlanacaksınız...
Çok minnoşlar ya hep laboratuvar ortamından bunlar.
Türkiye'nin balık istifi otobüslerine bindirin deney olur!
Duyduğum en aptal uzman açıklaması!
Boş metrobüs bekleyip binmektense, doluya binip gençlerin kalkmasını bekliyorlar!
İngiliz profesör kendi ülkesinin şoförlerini baz almış.
Burada şoförler frene asıldığında yaşlılar camdan uçar.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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