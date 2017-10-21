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Altepe pazartesi günü ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sı istenen isimler arasında gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı ’nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği iddia edildi.

Altepe pazartesi günü istifa ediyor

Bosna Hersek ziyaretini tamamlayan Başkan Altepe, dün yurda dönüşünde gazetecilerin "nız istendi mi?" sorusuna "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. 'ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" dedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı , dün gün içersinde hiç bir törene katılmadı. Başkan Recep Altepe'nin yakınlarına pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği ileri sürüldü.

Altepe'ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi:
"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi son anda bir gelişme olmazsa pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi."
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 11:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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turan turan

Bunlar halkın kendilerini seçtiğini sanıyor, bağımsız veya başka partiden adaylığınızı koyun bakalım seçiliyormusunuz. Nankörlük etmeyin.

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cevapla 21.10.2017 14:31
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