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ABD rahat durmuyor! Yine paylaştılar

, 1801-1805 yıllarında Trablus kıyılarında Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili tabloyu bu sene de kullandı.

ABD rahat durmuyor! Yine paylaştılar

Donanmanın resmi hesabında, elinde Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili bir tablo paylaşıldı.

Söz konusu temsili tabloda, 1801-1805 yıllarında Libya'nın Trablus bölgesinde ABDile Devleti'ne bağlı Berberi devletleri (Fas, Cezayir, Tunus ve Libya) arasında yaşanan 1. Berberi Savaşı'nın konu edildiği biliniyor.

Savaşın sonunda ABD, Akdeniz'e girişte Berberi korsanlarına ödedikleri yüklü miktarda vergiden muaf olma hakkını elde etmişti.

1. Berberi Savaşı'nı tarih öğretileri bakımından önemli gören nın, içinde Türk bayrağı olan bu tür bir temsili tabloyu kurumsal hesabından paylaşmayı neden tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.

GEÇEN SENE DE PAYLAŞMIŞLARDI
Donanma bu skandal ı geçen sene de yapmış ve büyük tepki toplamıştı.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 10:08
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Mustafa Mustafa

"Akdeniz için Osmanlı (Türkiye) ile yine savaşacağız" demeye getiriyorlardır. Ama el mi yaman bey mi yaman onlarda anlayacak elbette.

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evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 17:23
murat keser murat keser

parcala böl yönet taktiginle cok ah aldin Amerika, simdi ic savasla o acilarin aynisini yasamana ramak kaldi.süper güc degilsin artik, giderayak israile kiyak yapma derdindesin ama halkin yahudileri sevmiyor, cok büyük paralar harcadiniz israil icin, simdi sonun yakin, ortadoguda cikmaza girdin, bas terörist oldugunu kanitladin, ic savasinin hayirli olmasini belini dogrultamamani dilerim.

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evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 13:59
Osman Osman

Kasiniyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 12:47
S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

amerika ordusu diye bir şey yok.amerika bu dünyada güçlü ordusu olabilir,faakat rusya,çin,türkiye olduğu sürece artık yok hükmündedir.çünkü avrupa eski avrupa değil,türkiyesiz bir batı savunma bloğu kör,sağır ve topaldır.topalda fazla savaşamaz.abd nin pentegona karşı hatta savunma çatısı oluşturulmalıdır.pentegonun bu dünyada fazla yeri ve konumu olmamalıdır.yani nükler bombalarla yatıp kalkmalıdır.her yerden kovun.hiç bir ülke istemesin kovun gitsin.

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evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 12:29
BGK BGK

TERÖRİST DEVLET ABD asla gerçek DEVLET olamayacak

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evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 12:12
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