ABD rahat durmuyor! Yine paylaştılar

Donanmanın resmi Twitter hesabında, elinde Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili bir tablo paylaşıldı.
Söz konusu temsili tabloda, 1801-1805 yıllarında Libya'nın Trablus bölgesinde ABDile Osmanlı Devleti'ne bağlı Berberi devletleri (Fas, Cezayir, Tunus ve Libya) arasında yaşanan 1. Berberi Savaşı'nın konu edildiği biliniyor.
Savaşın sonunda ABD, Akdeniz'e girişte Berberi korsanlarına ödedikleri yüklü miktarda vergiden muaf olma hakkını elde etmişti.
1. Berberi Savaşı'nı tarih öğretileri bakımından önemli gören ABD Donanmasının, içinde Türk bayrağı olan bu tür bir temsili tabloyu kurumsal hesabından paylaşmayı neden tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.
GEÇEN SENE DE PAYLAŞMIŞLARDI
Donanma bu skandal paylaşımı geçen sene de yapmış ve büyük tepki toplamıştı.
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"Akdeniz için Osmanlı (Türkiye) ile yine savaşacağız" demeye getiriyorlardır. Ama el mi yaman bey mi yaman onlarda anlayacak elbette.
parcala böl yönet taktiginle cok ah aldin Amerika, simdi ic savasla o acilarin aynisini yasamana ramak kaldi.süper güc degilsin artik, giderayak israile kiyak yapma derdindesin ama halkin yahudileri sevmiyor, cok büyük paralar harcadiniz israil icin, simdi sonun yakin, ortadoguda cikmaza girdin, bas terörist oldugunu kanitladin, ic savasinin hayirli olmasini belini dogrultamamani dilerim.
Kasiniyorlar
amerika ordusu diye bir şey yok.amerika bu dünyada güçlü ordusu olabilir,faakat rusya,çin,türkiye olduğu sürece artık yok hükmündedir.çünkü avrupa eski avrupa değil,türkiyesiz bir batı savunma bloğu kör,sağır ve topaldır.topalda fazla savaşamaz.abd nin pentegona karşı hatta savunma çatısı oluşturulmalıdır.pentegonun bu dünyada fazla yeri ve konumu olmamalıdır.yani nükler bombalarla yatıp kalkmalıdır.her yerden kovun.hiç bir ülke istemesin kovun gitsin.
TERÖRİST DEVLET ABD asla gerçek DEVLET olamayacak
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