ABD rahat durmuyor! Yine paylaştılar

Donanmanın resmi Twitter hesabında, elinde Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili bir tablo paylaşıldı.

Söz konusu temsili tabloda, 1801-1805 yıllarında Libya'nın Trablus bölgesinde ABDile Osmanlı Devleti'ne bağlı Berberi devletleri (Fas, Cezayir, Tunus ve Libya) arasında yaşanan 1. Berberi Savaşı'nın konu edildiği biliniyor.





Savaşın sonunda ABD, Akdeniz'e girişte Berberi korsanlarına ödedikleri yüklü miktarda vergiden muaf olma hakkını elde etmişti.

1. Berberi Savaşı'nı tarih öğretileri bakımından önemli gören ABD Donanmasının, içinde Türk bayrağı olan bu tür bir temsili tabloyu kurumsal hesabından paylaşmayı neden tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.

GEÇEN SENE DE PAYLAŞMIŞLARDI

Donanma bu skandal paylaşımı geçen sene de yapmış ve büyük tepki toplamıştı.



