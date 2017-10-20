Zehirli bebek

Antalya polisi, dün uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti. Tek katlı müstakil eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı baskında, oyuncak bebek ve şeker kutusuna gizlenmiş, satışa hazır 5'er gramlık paketler halinde 102 paket (510 gram) eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyu satan Veli K. ise adliyeye sevk edildi.