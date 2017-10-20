 ;
Yol Durumu
  1. Eğri minare
  2. Erdoğan, o isimleri Mabeyn Köşkü'nde kabul etti

Türkiye'den Avusturya'ya tokat gibi misilleme!

Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'ya giden yabancı yolcular güvenlik nedeniyle köpekle arandı. Üzerleri ve çantaları köpekle aranan yolcular ardından uçağa gönderildi.

Türkiyeden Avusturyaya tokat gibi misilleme!

Avusturya'da Türkiye'ye gelmeye hazırlanan yolcular, Viyana Havalimanı'nda köpeklerle aranmıştı.

KÖPEKLERLE ARANDILAR
Avusturya'nın bu hamlesi sonrası Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'ya giden yabancı yolcular güvenlik nedeniyle köpekle arandı. Üzerleri ve çantaları köpekle aranan yolcular ardından uçağa gönderildi.
  • 20 Ekim 2017, Cuma 17:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar