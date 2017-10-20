Türkiye'den Avusturya'ya tokat gibi misilleme!

Avusturya'da Türkiye'ye gelmeye hazırlanan yolcular, Viyana Havalimanı'nda köpeklerle aranmıştı.
KÖPEKLERLE ARANDILAR
Avusturya'nın bu hamlesi sonrası Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'ya giden yabancı yolcular güvenlik nedeniyle köpekle arandı. Üzerleri ve çantaları köpekle aranan yolcular ardından uçağa gönderildi.
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