TSK: Son bir haftada 45 terörist...

Genelkurmay Başkanlığı, 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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