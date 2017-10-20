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: Son bir haftada 45 terörist...

'dan yapılan bilgilendirmede son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK: Son bir haftada 45 terörist...

Genelkurmay Başkanlığı, 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 09:18
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