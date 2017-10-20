Trump'ın danışmanı: Bass, Başkan Trump'ın onayını almadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Ted Malloch, Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizini A Haber'e değerlendirdi. Malloch, "Vize kararının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığından şüphe duyuyorum. Çok kesin olmamakla birlikte Trump'ın onayını almadıklarını da söyleyebilirim" dedi. John Bass'in davranışlarının mazur görülemez olduğunu belirten Malloch, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yaptı.

"JOHN BASS'İN YAPTIKLARI MAZUR GÖRÜLEMEZ"

A haber'e konuşan Trump'ın yakın çevresinde yer alan ekonomi profesörü Malloch, eski ABD Büyükelçisi John Bass'in yaptıklarının mazur görülemez olduğu belirtip, alınan kararın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığından ciddi anlamda şüphe duyuyorum dedi.



"SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Malloch, ABD ile Türkiye arasında vize krizine de değinerek; daha farklı ve diplomatik bir tavır izlenmesi gerekirken böyle bir kararın uygulanması son derece üzüntü verici. Türkiye, ABD'nin uzun zamandır müttefiki ve dostu olduğunu belirten Malloch ne zaman Türkiye ile bir sorunumuz olsa bunu barış içinde saygıyla sakin bir şekilde çözmemiz gerekir. Bence bu olayda bunlardan bazıları yetersiz kaldı. Anladığım kadarıyla 2 gün önce vize konusunda bazı problemler düzeltildi. Yıllardır süregelen Türkiye- ABD ilişkilerini yeniden sağlamlaştırmalıyız. dedi

SORU CEVAP:



-ABD'nin büyükelçisi John Bass sizce neden kendi yetkilerini de aşarak bazı açıklamalarda bulundu?

Bence onun davranışları mazur görülemez. alınan kararın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığından ciddi anlamda şüphe duyuyorum. Çok kesin olmayan bir şekilde Trump'ın onayını almadıklarını da söyleyebilirim. Bu yüzden bu kadar ters bir şekilde hareket ettiler. Bass'in hareketlerinin ne uygun bir cevap olduğunu ne de Türkiye ve ABD, Türkler ve Amerikalılar arasındaki çok ama çok güçlü ilişkileri yansıttığını düşünmüyorum.

