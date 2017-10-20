Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölücü terör örgütü mensuplarının operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edildi.

Düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.