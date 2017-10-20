Sevginin Som hali

Somali’nin başkenti Mogadişu’da geçtiğimiz hafta bombalar patladı. Dün binlerce kişi kanlı saldırıları protesto etmek için stadyuma aktı. Türk bayrakları açtı. “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı...
Kan lobisi, geçtiğimiz hafta Somali'nin başkenti Mogadişu'da sahneye çıktı. Teröristler, bombalı araçları kentte art arda patlattı. 300'den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye yaralılar için hemen düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kalabalık bir heyetle Somali'ye çıkarma yaptı. Bakan Demircan ile ekibi, yaralıları Türkiye'ye getirip Ankara'daki hastanelere kaldırdı. Tüm bunlardan sonra Somali halkı, Türkiye hayranlığında sınır tanımadı. Dün binlerce kişi Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Türk Bayrağı açıp "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Somalililer "Türkiyeher zor durumdabizim yanımızda oldu.Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan, bizi hiç yalnızbırakmadı" diye konuştu.
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ALÇAK HAÇLI-SİYONİST KÖPEKLERİ BU SEFER SOMALİLİ KARDEŞLERİMİZİ ŞEHİT ETTİ.SALDIRAN VE SALDIRTAN ALÇAKLAR KAHROLSUN.O TAPTIKLARI DÜNYALARI BAŞLARINA YIKILSIN.
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