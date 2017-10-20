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Sevginin Som hali

’nin başkenti Mogadişu’da geçtiğimiz hafta bombalar patladı. Dün binlerce kişi kanlı saldırıları protesto etmek için stadyuma aktı. Türk bayrakları açtı. “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı...

Sevginin Som hali
Kan lobisi, geçtiğimiz hafta 'nin başkenti Mogadişu'da sahneye çıktı. Teröristler, bombalı araçları kentte art arda patlattı. 300'den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye yaralılar için hemen düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kalabalık bir heyetle Somali'ye çıkarma yaptı. Bakan Demircan ile ekibi, yaralıları Türkiye'ye getirip Ankara'daki hastanelere kaldırdı. Tüm bunlardan sonra Somali halkı, Türkiye hayranlığında sınır tanımadı. Dün binlerce kişi Mogadişu'daki Banadir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Türk Bayrağı açıp "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Somalililer "Türkiye her zor durumda bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bizi hiç yalnız bırakmadı" diye konuştu.
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CANIM T&#220;RKİYEM CANIM TÜRKİYEM

ALÇAK HAÇLI-SİYONİST KÖPEKLERİ BU SEFER SOMALİLİ KARDEŞLERİMİZİ ŞEHİT ETTİ.SALDIRAN VE SALDIRTAN ALÇAKLAR KAHROLSUN.O TAPTIKLARI DÜNYALARI BAŞLARINA YIKILSIN.

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cevapla 20.10.2017 11:52
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