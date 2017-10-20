Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Seren Fosforoğlu, uçakta rahatsızlandı. Fosforoğlu'nun hayatını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya kurtardı.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Seren Fosforoğlu, uçakta rahatsızlandı. Fosforoğlu'nun hayatını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya kurtardı.
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