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Seren Fosforoğlu'nun hayatını kurtardı

Seren Fosforoğlu dün twitter'da İsmail Küçükkaya'ya sahip çıktı, 24 saat geçmeden tarafından hayatı kurtarılınca instagram hesabında işte bunları yazdı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Seren Fosforoğlu, uçakta rahatsızlandı. Fosforoğlu'nun hayatını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı kurtardı.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 16:59
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