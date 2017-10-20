Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Seren Fosforoğlu, uçakta rahatsızlandı. Fosforoğlu'nun hayatını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya kurtardı.