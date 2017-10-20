Miras zaferi

İzmir'in gayrimenkul zenginlerinden Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun, 100 milyonluk mirasından men ettiği kızı Ayşe Gülden Ünal, hukuk mücadelesini kazandı. 2 çocuk babası Leblebicioğlu'nun (83) doktor olan büyük kızı Ayşe Gülden Ünal (56), 2013'te babasının Alzheimer hastası olduğunu iddia ederek, vasi atanması için dava açtı. Mahkeme, Leblebicioğlu'nun akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki rapor üzerine vasi atanmasına karar verdi. Bu sırada işadamı 2015'te hayatını kaybetti. Ölmeden önce hazırladığı vasiyetnameyle Ünal'ı mirasından men etti. Bunun üzerine Ünal, bu kez vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Hakim, vasiyetnameyi iptal etti. Miras, 2 kardeş arasında pay edilecek.