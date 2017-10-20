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yoğun bakımda

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde 'un yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

1975 Türkiye İkinci Güzeli ile ilgili maalesef çok tatsız bir haberim var! Bir süre önce, yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelen Manolya Hanım, önceki gün akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığılmış.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 10:28
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