1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur ile ilgili maalesef çok tatsız bir haberim var! Bir süre önce, yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelen Manolya Hanım, önceki gün akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığılmış.