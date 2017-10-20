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KK'nın iddialarına yalanlama geldi

'dan ithal edilecek olan etlerle ilgili asılsız iddialarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan yalanlama geldi.

KKnın iddialarına yalanlama geldi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''dan ithal edilecek etlerin besmelesiz kesildiği' yönündeki sözlerine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğru değil. Zaten bu konuda düzenlemelerimiz var; eti Sancak bölgesinden alıyoruz" dedi. Fakıbaba, Sırbistan'dan et ithalatı için sözleşme yapıldığını ancak henüz bir alımın olmadığını söyledi.

ET SANCAK BÖLGESİNDEN
Fakıbaba, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğru değil. Gelmeyen bir şeyle ilgili bunu demek de doğru değil. Zaten bu konuda düzenlemelerimiz var; eti Sancak bölgesinden alıyoruz. Bizim orada resmi veterinerlerimiz, Müslüman kasaplarımız var. Kendi dini kurallarımıza göre hayvanlar kesiliyor ve buraya gelinceye kadar da kontrol altında tutulacak yani haram olan bir şey kesinlikle söz konusu değildir, tamamen helal et kesimi vardır" diye konuştu.

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN
Fakıbaba, Bosna Hersek'ten de et alındığına işaret ederek, "Biz Müslüman kardeşlerimizi kalkındırmak için alıyoruz. Başka yerden alacağımıza, Sırbistan'dan alalım, Bosna Hersek'ten alalım, hiç olmazsa Müslüman kardeşlerimizin geliri artsın" değerlendirmesinde bulundu. Sırbistan'dan et getirmek için kuralların Türkiye tarafından belirlendiğinin altını çizen Fakıbaba, alımlardan önce oraya gidilerek kesimhanelerin görüleceğini ve uygun görülmeyen hayvanların kesilmeyeceğini vurguladı.
Fakıbaba, "Et ithal etmek için bizden onay alınması lazım. Onun için hiçbir özel firma et ithal edemez. Vatandaşlarımız rahat olsunlar" dedi.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 07:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birsu birsu

ABD den ab den ithal edince k.k ya sorun yok... müslüman ülkeden alınca sorun çıkarıyor...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 13:22
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