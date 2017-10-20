Kilisede nikah sahnelerini izlerken ne hissediyorsunuz?

Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında Türkiye'deki laikçi kesimin müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi konusunda yaptıkları itirazlardaki çelişkiyi kaleme aldı. Tüm Batı ülkelerinde kilisede nikah kıyıldığına dikkat çeken Haşmet Babaoğlu "Onlara boş yere palavradan demokrat, uyduruk milliyetçi deyip durmuyorum." diyor.







Yıllar boyu sinema salonlarında sıra o sahnelere geldiğinde kalpleri tatlı bir heyecanla çarptı.

Sonra aynı filmler televizyonda gösterilmeye başlandığında o sahneleri tekrar tekrar izlediler.

Çocukları da farklı değil; bilgisayar ekranlarından izledikleri dizilerde öyle sahneler olduğunda yüzlerini neşe ifadesi kaplıyor.

Hangi sahneler mi?

Kilisede nikâh sahneleri tabii.

Ama aynı insanlar şimdi "devlet görevlisi olan müftü de nikâh kıyabilir" dendi diye patırtı çıkartıyorlar.

Onlara boş yere palavradan demokrat, uyduruk milliyetçi deyip durmuyorum.



