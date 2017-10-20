Kilisede nikah sahnelerini izlerken ne hissediyorsunuz?

Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında Türkiye'deki laikçi kesimin müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi konusunda yaptıkları itirazlardaki çelişkiyi kaleme aldı. Tüm Batı ülkelerinde kilisede nikah kıyıldığına dikkat çeken Haşmet Babaoğlu "Onlara boş yere palavradan demokrat, uyduruk milliyetçi deyip durmuyorum." diyor.
Yıllar boyu sinema salonlarında sıra o sahnelere geldiğinde kalpleri tatlı bir heyecanla çarptı.
Sonra aynı filmler televizyonda gösterilmeye başlandığında o sahneleri tekrar tekrar izlediler.
Çocukları da farklı değil; bilgisayar ekranlarından izledikleri dizilerde öyle sahneler olduğunda yüzlerini neşe ifadesi kaplıyor.
Hangi sahneler mi?
Kilisede nikâh sahneleri tabii.
Ama aynı insanlar şimdi "devlet görevlisi olan müftü de nikâh kıyabilir" dendi diye patırtı çıkartıyorlar.
Onlara boş yere palavradan demokrat, uyduruk milliyetçi deyip durmuyorum.
Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında Türkiye'deki laikçi kesimin müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi konusunda yaptıkları itirazlardaki çelişkiyi kaleme aldı. Tüm Batı ülkelerinde kilisede nikah kıyıldığına dikkat çeken Haşmet Babaoğlu "Onlara boş yere palavradan demokrat, uyduruk milliyetçi deyip durmuyorum." diyor.
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Geçte olsa güzel bir karar alındı.Yıllardır neden müftülerimize bu yetkinin verilmediğini söyler dururdum.Büyük kesimin olumlu baktığı bu nikah meselesinde zorlama yok.Yani laik kadınlar boşuna yaygara yapmasınlar.Yaygara yapanların çoğu zaten ya metre ya sevgili hayatı yaşıyor.Nikahın ne önemi var? Zaten dini nikah inanan mümin kadınlar için alınan bir karar.Sizi bağlamadığı için yaygara yapmayınız lütfen...Size kimsenin karıştığıda yok,bir şey dayattığıda yok.Rahat olun,eğer çok rahatsızsanız Almanyaya gidin.....
Bu kesim Türk dizilerinde, nikahı papazların ayakta kıydığı gibi taklit ederken, Türk erkeğine diz çöktürtüp evlilik teklifi yaptırtırken, geline nedime uydurup çiçek attırırken, tam da kültür erozyonu yaratırken.. tekerlerine çomak sokuldu diye bu kadar çığırıyorlar...
Bunlar varya bunlar, bırakın din düşmanlığını İnsanlık düşmanı, bize laiklik Laiklik diyerek ısrar eden Batı ve Amerika da Kilise ve Papazlar nikah kıyarken üstelik Resmi şekilde ve papazın kıydığı nikahı üstün ve ayrıcalıklı saydıkları halde bizdeki Batı sevdalıları da herhangi bir olayda " batı da böyle iken bizde niye böyle değil" derken bu konuda niye batı ya uymuyorlar.
AVRUPA NIN HER YAPTIĞINI TAKLİT EDEN BU AVRUPA SEVDALISI AYDIN GEÇİNEN ZAVALLILAR MÜFTÜLÜKLERDE NİKAH KIYSIN DEYİNCE NİYE GOCUNUYORLAR. TAMAM MÜSLÜMANLIĞI KABUL ETMİYORSANIZ O SİZİN SORUNUNUZ.
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