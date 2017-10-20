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'ten kaçışın fotoğrafı

Irak Ordusu'nun başlattığı operasyondan sonra 'ten kaçanlar, Rus uydusu tarafından görüntülendi.

Kerkükten kaçışın fotoğrafı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra ülkede tartışmalar operasyonlara dönüştü.

PKK-PEŞMERGE SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTI
Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Barzani'ye bağlı peşmergelerin bulunduğu 'e girdi. Kentte PKK'lı teröristlerle el ele veren peşmergeler silahlarını bırakıp kaçmayı tercih etti.

KERKÜK'TEN KAÇIŞIN FOTOĞRAFI
Peşmerger ve PKK'ya güvenerek kentte kalan binlerce vatandaş da Irak ordusunun kentteki yönetimi ele geçirmesiyle Süleymaniye'ye doğru yola çıktı.

Uzun kuyruklar oluşturanlar Rus uydusu tarafından görüntülendi.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 09:07
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