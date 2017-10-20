Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra ülkede tartışmalar operasyonlara dönüştü.
PKK-PEŞMERGE SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTI
Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Barzani'ye bağlı peşmergelerin bulunduğu Kerkük'e girdi. Kentte PKK'lı teröristlerle el ele veren peşmergeler silahlarını bırakıp kaçmayı tercih etti.
KERKÜK'TEN KAÇIŞIN FOTOĞRAFI
Peşmerger ve PKK'ya güvenerek kentte kalan binlerce vatandaş da Irak ordusunun kentteki yönetimi ele geçirmesiyle Süleymaniye'ye doğru yola çıktı.
Uzun kuyruklar oluşturanlar Rus uydusu tarafından görüntülendi.
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