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'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim , Türkiye’yi ziyaret edecek.

Katardan Türkiyeye sürpriz ziyaret
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim , Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 23:43
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