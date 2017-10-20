İdamımı yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum’da gündeme dair birçok konuda açıklama yaptı. Almanya’yı sert bir dille eleştirdi: “G-20 Zirvesi’nde resmimizin altına ‘Öldüren Mercedes’i alır’ yazdılar. Bunu Merkel’e söyledim. Yanındakilere bakıp farklı bir duruma yattı. Alman polisinin nezaretinde benim idam fermanımı açıkladılar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World'ün güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla bu yıl ilk kez İstanbul'da "Belirsizlik çağında değişime ilham olmak" temasıyla gerçekleştirdiği "TRT World Forum"un kapanışında konuştu. Erdoğan, panel moderatörünün Avrupa ülkelerinin terör saldırıları sonrasında gösterdikleri tepkide çifte standart yaptığını hatırlatması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Teşhis olmadan tedavi olmaz. Bunların birbirleriyle dayanışması yeni değil. Ben isim vererek konuşacağım, gizli konuşmanın hiçbir anlamı yok. Herkesin bazı gerçekleri bilmesi lazım. Bakın Almanya'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim ve bu 4 bin 500 dosyanın hiçbirinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi elini kolunu sallaya sallaya başta Almanya olmak üzere, Avrupa'da dolaşıyor." Erdoğan, FETÖ ile ilgili de benzeri bir tutumun izlendiğinin altını çizdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Alman polisinin nezaretinde benim idam fermanımı açıkladılar. Hem de ne zaman biliyor musunuz? G-20'ye gittik. Hamburg'da ve Berlin'deki başbakanlığın önünde bir pankart, bir de Mercedes otomobil. Pankartta benim resmim var, Sayın Putin'in resmi var, bir de Suudi Arabistan Kralı'nın resmi var. Resmin altında "Öldüren Mercedes'i alır" yazıyor. Ben bunu Bayan Merkel'e söylediğim zaman, Merkel yanındakilere bakıyor, farklı bir duruma yatıyor aslında. Samimi olalım, dürüst olalım. Yani bu başbakanlığın önünde oluyor, senin bundan haberin yok, böyle bir şey olabilir mi?" Erdoğan konuşmasında ABD'ye de tepki gösterdi. "ABD'de rezidansageçerken orada PKK'lılar ve FETÖgösteri yapıyor. Benim 13, eşimin de2 koruması hakkında gözaltı kararıçıkıyor. Ya ölür müsün öldürür müsün.Bu nasıl iştir bu nasıl adalettir" dedi.Vize krizine de değinen Erdoğan, şuifadeleri kullandı: "Vizeleri kaldırdık. Bunu diyen kim? Ankara'da büyükelçi, kim bu büyükelçi? Koskoca ABD adına, stratejik ortağıyla ilişkide hemen şöyle bir paragrafla 'vizeleri kaldırdık' diyebiliyorsa, o zaman ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım."
İZZETBEGOVİÇ'İ UNUTMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılı nedeniyle Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bugün bilge lider, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 14. vefat yıl dönümü. Kardeş Bosna-Hersek halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle gönüllerde ayrı bir yere sahip olan Aliya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin eşi Aisha Buhari ile görüştü.
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Reis'im sana idam fermanı yazanın kulagına selayı ben okurum. Hayırlı Cumalar cümleten...
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