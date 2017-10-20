FETÖ'nün sosyal medya tetikçileri yalan ve iftiralarıyla saldırılarına devam ediyor. SABAH yazarı Hilal Kaplan ile ilgili çirkin bir iftirayı ortaya atan tetikçiler yalanlarla algı operasyonu yapıyor. Özellikle İslami camiayı hedef alan FETÖ tetikçileri yalanlarla insanları karalamak için ellerinden geleni yapıyor. Türkiye aleyhindeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Natali Avazyan isimli Twitter kullanıcısı ve provokatör küfürbaz Feyzi İşbaşaran, Hilal Kaplan ile ilgili alçakça paylaşımlarda bulundu.





KAPLAN: TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM

Çirkin iftiraya sonrası Hilal Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan provokatörlere sert tepki gösterdi. "Mübarek Cuma günü şahsıma bu iftirayı atanları Allah iki cihanda zelil etsin. Bu haysiyet yoksunları hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağım. dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisini aradığını ifade eden Kaplan, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı,kendilerinin de hukukî sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Alakalarından ötürü çok çok teşekkür ediyorum" diye belirtti.



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