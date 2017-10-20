 ;
Yol Durumu
  1. Saldırı hazırlığındaki teröristleri havaya uçurduk
  2. Saldırı hazırlığındaki teröristleri havaya uçurduk

'dan çirkin iftiraya sert tepki

SABAH yazarı sosyal medya tetikçilerinin çirkin iftirasına sert tepki gösterdi. Kaplan, "Bu haysiyet yoksunları hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Hilal Kaplandan çirkin iftiraya sert tepki

FETÖ'nün sosyal medya tetikçileri yalan ve iftiralarıyla saldırılarına devam ediyor. SABAH yazarı ile ilgili çirkin bir iftirayı ortaya atan tetikçiler yalanlarla algı operasyonu yapıyor. Özellikle İslami camiayı hedef alan FETÖ tetikçileri yalanlarla insanları karalamak için ellerinden geleni yapıyor. Türkiye aleyhindeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Natali Avazyan isimli Twitter kullanıcısı ve provokatör küfürbaz Feyzi İşbaşaran, Hilal Kaplan ile ilgili alçakça paylaşımlarda bulundu.

KAPLAN: TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM
Çirkin iftiraya sonrası Hilal Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan provokatörlere sert tepki gösterdi. "Mübarek Cuma günü şahsıma bu iftirayı atanları Allah iki cihanda zelil etsin. Bu haysiyet yoksunları hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağım. dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisini aradığını ifade eden Kaplan, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı,kendilerinin de hukukî sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Alakalarından ötürü çok çok teşekkür ediyorum" diye belirtti.

İŞTE O AHLAKSIZ PAYLAŞIMLAR
Etiketler:
  • 20 Ekim 2017, Cuma 19:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar