Güvenlik kurumlarına kesenin ağzı açılıyor

Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl için ayrılan ödenek miktarı, bu yıla göre yüzde 31 artacak. Bütçesi en fazla artan kurumlar yüzde 42 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 41 ile Milli Savunma Bakanlığı olacak.

AA muhabirinin, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndan derlediği bilgilere göre, 762,8 milyar liralık toplam bütçe gideri içinde savunma ve güvenlikte görev alan kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan toplam ödenek 84 milyar 637 milyon 879 bin lirayı buldu.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, 40,4 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 27,8 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 13,3 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına 2,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 683 milyon lira, Savunma Sanayii Müsteşarlığına 66 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 29 milyon lira, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına da 18 milyon lira ödenek verildi.

ARTIŞ ORANLARI

Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan ödenek miktarı, bu yıla göre yüzde 31 artacak.

Bütçesi en fazla artan kurumlar, yüzde 42 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 41 ile Milli Savunma Bakanlığı olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakta yüzde 18, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ayrılan kaynakta yüzde 17 artış yapılacak.

Ödenek miktarındaki artış, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığında yüzde 5, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yüzde 4, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında yüzde 3'e karşılık gelecek.

FON KAYNAKLARINDAN DA YARARLANILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilmek suretiyle, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

18,7 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK

Bütçede savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için ilave 18,7 milyar lira kaynak ayrılacak.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında ilave tahsil edilecek kaynak büyük ölçüde savunma birimlerinin yeni oluşan modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen kaynaklar şöyle:

