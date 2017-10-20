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Güvenlik kurumlarına kesenin ağzı açılıyor

Ülke güvenliğinde görev alan kurumların 2018 bütçesi bu yıla göre yüzde 31 artarak 84,6 milyar liraya ulaşacak. Genel Komutanlığının bütçesi yüzde 42, Milli Bakanlığının bütçesi yüzde 41 artacak.

Güvenlik kurumlarına kesenin ağzı açılıyor

Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl için ayrılan ödenek miktarı, bu yıla göre yüzde 31 artacak. Bütçesi en fazla artan kurumlar yüzde 42 ile Genel Komutanlığı, yüzde 41 ile Milli Bakanlığı olacak.

AA muhabirinin, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndan derlediği bilgilere göre, 762,8 milyar liralık toplam bütçe gideri içinde savunma ve güvenlikte görev alan kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan toplam ödenek 84 milyar 637 milyon 879 bin lirayı buldu.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, 40,4 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 27,8 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 13,3 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına 2,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 683 milyon lira, Savunma Sanayii Müsteşarlığına 66 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 29 milyon lira, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına da 18 milyon lira ödenek verildi.

ARTIŞ ORANLARI
Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan ödenek miktarı, bu yıla göre yüzde 31 artacak.

Bütçesi en fazla artan kurumlar, yüzde 42 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 41 ile Milli Savunma Bakanlığı olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakta yüzde 18, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ayrılan kaynakta yüzde 17 artış yapılacak.

Ödenek miktarındaki artış, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığında yüzde 5, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yüzde 4, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında yüzde 3'e karşılık gelecek.

FON KAYNAKLARINDAN DA YARARLANILACAK
Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilmek suretiyle, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

18,7 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK
Bütçede savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için ilave 18,7 milyar lira kaynak ayrılacak.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında ilave tahsil edilecek kaynak büyük ölçüde savunma birimlerinin yeni oluşan modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen kaynaklar şöyle:

Kurumlar

2017 Ödeneği
(lira)

2018 Ödeneği (lira)

Artış Oranı
(yüzde)

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

1.995.692.000

2.335.535.000

17

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

28.071.000

29.158.000

4

Milli Savunma Bakanlığı

28.702.119.000

40.402.239.000

41

Jandarma Genel Komutanlığı

9.374.739.000

13.311.208.000

42

Emniyet Genel Müdürlüğü

23.537.811.000

27.792.655.000

18

Sahil Güvenlik Komutanlığı

649.761.000

682.700.000

5

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

17.857.000

18.373.000

3

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

62.851.000

66.011.000

5

Toplam

64.368.901.000

84.637.879.000

31

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  • 20 Ekim 2017, Cuma 11:30
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