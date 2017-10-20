 ;
Yol Durumu
  1. Diyarbakır’da komando ve SİHA’larla operasyon
  2. Ölüler dirilseydi

Gülen’i verelim yaptıklarının bedelini ödesin

’a bir makale yazan Kolombiya Üniversitesi Profesörü Abraham Wagner: Fetullah Gülen’in iadesi, diplomatik krizin gölgesinde kalmamalı. Türkiye’ye gitsin ve yaptıklarının hesabını adalete versin

Gülen’i verelim yaptıklarının bedelini ödesin
ABD'de Kolombiya Üniversitesi'nin öğretim üyesi Prof. Abraham Wagner, elebaşısı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye giderek yaptıklarının bedelini ödemesi ve adalete hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Hukuk Fakültesi Terörizm Araştırmaları Merkezi'nde görev yapan Wagner, gazetesinde "Fetullah Gülen: Dindar bir Müslüman mı, radikal bir İslamcı mı?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

ŞEYTANİ GÜNDEMLİ BİR RADİKAL
Türkiye ile ABD arasındaki vize gerginliğiyle liderinin yeniden gündeme geldiğini ifade eden Wagner, Gülen'in sicilinin incelenmesi ve konunun diplomatik krizin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Kendine ait sitelerde "adanmış dindar bir Müslüman" olarak nitelendirilen Gülen'in, WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan ABD Dışişleri Bakanlığı maillerine göre, 2003'ten bu yana yakından izlendiğini ve "ılımlı mesajlarında, şeytani ve radikal gündemini gizleyen radikal bir İslamcı" olarak tanımlandığını hatırlattı.

OKULLARINDAKİ YOLSUZLUKLAR
Gülen'in Amerikan vergi mükelliflerinin ödediği yüz milyonlarca dolarla ABD'de işlettiği çok sayıda charter (sözleşmeli) okulu finanse ettiğini anımsatan Wagner, yasa dışı mali faaliyetler ve üçkâğıtçılıkla suçlanan bu okulların federal soruştma konusu olmadığına değindi. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini planladığına dair sağlam kanıtlar sunarak Gülen'in iadesini istediğini hatırlatan Wagner, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'in şu sözlerini de aktardı: "İstihbarat uzmanlarına göre, molla Gülen'in tüm açıklamalarında terör damgası bulunuyor. Gülen'in geniş küresel ağı daha çok uyumakta olan bir terör ağı tanımına uyuyor. Türkiye'nin bakış açısına göre, Washington bu ülkenin Usama bin Ladin'ini barındırıyor."

TRUMP, DELİLLERİ CİDDİYE ALMALI
Trump yönetiminin,FBI ve diğer güvenlik birimleri ile Türkiye'nin bu "hain adam" hakkında topladığı kanıtları ciddiye alması gerektiğini kaydeden Wagner, "Gülen'in iadesi, Türkiye'nin ABD'nin vazgeçilmez bir dostu ve müttefiki, dünyanın da çok hassas bir bölgesindeki NATO üyesi olduğu dikkate alınarak değerlendirilmeli. Fetullah Gülen, artık memleketine giderek yaptıklarının bedelini ödemeli" dedi.

UYUYAN BİR TERÖR AĞI
Wagner, "İstihbarat uzmanlarına göre Gülen'in geniş küresel ağı, uyuyan terör ağı tanımına uyuyor. İade konusunda Türkiye'nin özel konumu göz önünde bulundurulmalı" dedi.

SABAH
Etiketler: , ,
  • 20 Ekim 2017, Cuma 02:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar