Gülen’i verelim yaptıklarının bedelini ödesin

ŞEYTANİ GÜNDEMLİ BİR RADİKAL
Türkiye ile ABD arasındaki vize gerginliğiyle FETÖ liderinin yeniden gündeme geldiğini ifade eden Wagner, Gülen'in sicilinin incelenmesi ve konunun diplomatik krizin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Kendine ait sitelerde "adanmış dindar bir Müslüman" olarak nitelendirilen Gülen'in, WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan ABD Dışişleri Bakanlığı maillerine göre, 2003'ten bu yana yakından izlendiğini ve "ılımlı mesajlarında, şeytani ve radikal gündemini gizleyen radikal bir İslamcı" olarak tanımlandığını hatırlattı.
OKULLARINDAKİ YOLSUZLUKLAR
Gülen'in Amerikan vergi mükelliflerinin ödediği yüz milyonlarca dolarla ABD'de işlettiği çok sayıda charter (sözleşmeli) okulu finanse ettiğini anımsatan Wagner, yasa dışı mali faaliyetler ve üçkâğıtçılıkla suçlanan bu okulların federal soruştma konusu olmadığına değindi. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimini planladığına dair sağlam kanıtlar sunarak Gülen'in iadesini istediğini hatırlatan Wagner, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'in şu sözlerini de aktardı: "İstihbarat uzmanlarına göre, molla Gülen'in tüm açıklamalarında terör damgası bulunuyor. Gülen'in geniş küresel ağı daha çok uyumakta olan bir terör ağı tanımına uyuyor. Türkiye'nin bakış açısına göre, Washington bu ülkenin Usama bin Ladin'ini barındırıyor."
TRUMP, DELİLLERİ CİDDİYE ALMALI
Trump yönetiminin,FBI ve diğer güvenlik birimleri ile Türkiye'nin bu "hain adam" hakkında topladığı kanıtları ciddiye alması gerektiğini kaydeden Wagner, "Gülen'in iadesi, Türkiye'nin ABD'nin vazgeçilmez bir dostu ve müttefiki, dünyanın da çok hassas bir bölgesindeki NATO üyesi olduğu dikkate alınarak değerlendirilmeli. Fetullah Gülen, artık memleketine giderek yaptıklarının bedelini ödemeli" dedi.
UYUYAN BİR TERÖR AĞI
Wagner, "İstihbarat uzmanlarına göre Gülen'in geniş küresel ağı, uyuyan terör ağı tanımına uyuyor. İade konusunda Türkiye'nin özel konumu göz önünde bulundurulmalı" dedi.
SABAH
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