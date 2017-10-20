Hilal Kaplan bugün kaleme aldığı "ByLock yazışmalarında CHP" başlıklı makalesinde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı Erkam Tufan Altav'ın CHP ve FETÖ'nün CHP'deki temsilcisi Mahmut Tanal hakkında yazdıklarına yer verdi.
HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR
Örneğin Aytav şöyle diyor: "Ben konuştum. Dershane işini CHP de gündemde tutacak. Mahmut Tanal itici oluyor, düzgün isimler 'topa girmeli' dedim. Kemal Bey'e 'hayırlıolsun'a gideceğim, bir şey varsa söyleyeyim."
Başka bir örnekte ise, Anayasa Mahkemesi'ne siyasî baskı kurulması için Kılıçdaroğlu'ndan nasıl 'istifade edileceği' tartışılıyor:
"AYM'de görülen kayyum konusunda tanıdık var mı diye Ali Fuat sordu bana. Bir şeyler yapabilirim ama aradaki adamlardan kurtulmak lazım. Aynı konuyla ilgili ayrıca Kılıçdaroğlu ile de görüştüm.
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Ya arkadaş adam vekil değil tiyatro sanatçısı hayırlı hiç bir işi olmayan boş işlerle uğraşan ne kadar devlet düşmanı varsa ona destek veren biri aldığı maaş haram olsun bu da benim düşüncem.
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