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'cülerin yazışmalarından CHP çıktı!

’cülerin  yazışmaları örgüt ile CHP arasındaki organik bağı da gözler önüne seriyor.

FETÖcülerin Bylock yazışmalarından CHP çıktı!

Hilal Kaplan bugün kaleme aldığı " yazışmalarında CHP" başlıklı makalesinde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı Erkam Tufan Altav'ın CHP ve 'nün CHP'deki temsilcisi Mahmut Tanal hakkında yazdıklarına yer verdi.

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Örneğin Aytav şöyle diyor: "Ben konuştum. Dershane işini CHP de gündemde tutacak. Mahmut Tanal itici oluyor, düzgün isimler 'topa girmeli' dedim. Kemal Bey'e 'hayırlıolsun'a gideceğim, bir şey varsa söyleyeyim."

Başka bir örnekte ise, Anayasa Mahkemesi'ne siyasî baskı kurulması için Kılıçdaroğlu'ndan nasıl 'istifade edileceği' tartışılıyor:

"AYM'de görülen kayyum konusunda tanıdık var mı diye Ali Fuat sordu bana. Bir şeyler yapabilirim ama aradaki adamlardan kurtulmak lazım. Aynı konuyla ilgili ayrıca Kılıçdaroğlu ile de görüştüm.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 11:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ali ali

Ya arkadaş adam vekil değil tiyatro sanatçısı hayırlı hiç bir işi olmayan boş işlerle uğraşan ne kadar devlet düşmanı varsa ona destek veren biri aldığı maaş haram olsun bu da benim düşüncem.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 12:32
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