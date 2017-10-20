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'nun tahliyesinde karar!

'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Enis Berberoğlunun tahliyesinde karar!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili 'nun avukatınca yapılan tahliye talebini reddetti.

Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bozma kararının ardından müvekkilinin tutukluluğuna yaptıkları itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından incelendiğini söyledi. Avukat Ergün, müvekkilinin tutukluluğuna yapılan itirazın 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildiğini belirtirken, "Gerekçesiz reddetti. Bunu vurguluyorum altını çizerek." ifadelerini kullandı.

Enis Berberoğlu'nun durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi esastan bozmuştu.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 16:59
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