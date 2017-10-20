Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından binlerce adayın gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr'den yapılacak olan ehliyet sınav sonuçları açıklamasına çevrilmişti. Alınan bilgilere göre sonucların dün açıklanması bekleniyordu ancak henüz belli olmadı. Bugün itibari ile adaylar ''ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunun yanıtını yeniden aramaya başladı. Peki meb.gov.tr adresinden 7 Ekim 2017 ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dün açıklanmayan ehliyet sınav sonuçlarının ardından adayların merakı bir hayli yükseldi. Sonuçların bugün saat 23:59'a kadar açıklanması bekleniyor. Aşağıda bulunan bağlantıdan MEB'e giderek sorgulayabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULA

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi.

- e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması.

- Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

- Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması.

- e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi.

- Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

SONUÇLARA İTİRAZ HAKKINDA

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.

tiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ''Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

E-DEVLET NEDİR?

Günümüzde bilgi teknolojilerinin çok hızlı ilerlemesi ve yayılması geleneksel devlet yapısının daha hızlı ve esnek bir devlet modeline geçmesine sebep oldu. Bu yeni model elektronik devlet (e-devlet) olarak adlandırılıyor.

E-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetler elektronik ortamda sunuluyor. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

E-Devlet uygulamasına giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini girerek yapabilirsiniz. E Devlet ile ehliyet sınav sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.