Ehliyet sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adayların heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları açıklandı.
Ehliyet sınav sonuçları, MEB'in yayımladığı takvime göre bugün açıklandı.
Ehliyet sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adayların heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları açıklandı.
Ehliyet sınav sonuçları, MEB'in yayımladığı takvime göre bugün açıklandı.
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