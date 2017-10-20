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sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı

Ehliyet sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adayların heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları açıklandı.

Ehliyet sınav sonuçları, MEB'in yayımladığı takvime göre bugün açıklandı.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 13:46
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