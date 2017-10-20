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’da komando ve ’larla operasyon

Kış ayları için Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerinde üslendiği saptanan ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu PKK’lı gruba, hava destekli operasyon başlatıldı.

Diyarbakır’da komando ve SİHA’larla operasyon
Diyarbakır'da kalabalık terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerinde operasyon için düğmeye basıldı. 39 ayrı bölgede devam eden ve elit birliklerin katıldığı operasyonda, Silahsız İnsansız Hava Araçları 'lar da kullanılıyor. Örgütün üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı kalabalık terörist grubun kış aylarını geçirmek amacıyla 'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice kırsalında üslenmeye çalıştığı belirlendi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için jandarma ve güvenlik korucularının da katıldığı hava destekli büyük operasyon başlatıldı. 4 ilçeye bağlı 39 noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BOLU KOMANDO BÖLGEDE
Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer Zap Vadisi'ndeki operasyon da devam ediyor. Bolu 2'nci Dağ Komando Tugayı'na bağlı birliklerin katıldığı operasyon Zap Vadisi'nin en kritik noktası olan Zer Tepe bölgesinde yoğunlaşıyor. Çok sayıda mağara, silah mevzileri ile sığınaklar imha edildi.

SABAH
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 02:02
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