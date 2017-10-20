Diyarbakır’da komando ve SİHA’larla operasyon

Diyarbakır'dakalabalık teröristgrubun etkisiz halegetirilmesi amacıylaHazro, Kulp, Silvan veLice ilçelerinde operasyoniçin düğmeye basıldı.39 ayrı bölgede devam edenve elit birliklerin katıldığı operasyonda,Silahsız İnsansız HavaAraçları SİHA'lar da kullanılıyor.Örgütün üst düzey yöneticilerininde yer aldığı kalabalıkterörist grubun kış aylarınıgeçirmek amacıylaDiyarbakır'ın Hazro, Kulp,Silvan ve Lice kırsalındaüslenmeye çalıştığı belirlendi.PKK'lı teröristlerinetkisiz halegetirilmesi içinjandarmave güvenlikkorucularınında katıldığı havadestekli büyükoperasyon başlatıldı.4 ilçeye bağlı 39noktada sokağa çıkmayasağı ilan edildi.
BOLU KOMANDO BÖLGEDE
Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer Zap Vadisi'ndeki operasyon da devam ediyor. Bolu 2'nci Dağ Komando Tugayı'na bağlı birliklerin katıldığı operasyon Zap Vadisi'nin en kritik noktası olan Zer Tepe bölgesinde yoğunlaşıyor. Çok sayıda mağara, silah mevzileri ile sığınaklar imha edildi.
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