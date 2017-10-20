Cumhurbaşkanı Erdoğan, o isimleri Mabeyn Köşkü'nde kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mabeyn Köşkü'nde bir sıra görüşmeler yaptı. Erdoğan'ın, D-8 zirvesi dolayısıyla Türkiye'de bulunan Gine Cumhurbaşkanı Conde, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Kalla ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'yle yaptığı görüşmelerin her biri yaklaşık 45 dakika sürdü.





Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri





Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla