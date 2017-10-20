Cumhurbaşkanı Erdoğan, o isimleri Mabeyn Köşkü'nde kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mabeyn Köşkü'nde bir sıra görüşmeler yaptı. Erdoğan'ın, D-8 zirvesi dolayısıyla Türkiye'de bulunan Gine Cumhurbaşkanı Conde, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Kalla ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'yle yaptığı görüşmelerin her biri yaklaşık 45 dakika sürdü.
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri
Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla
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