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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kalla'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kalla'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kallayı kabul etti

, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla'yı kabul etti.
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kalla ile görüştü.

Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 45 dakika sürdü.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 19:15
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