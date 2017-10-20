Cumhurbaşkanı Erdoğan Kalla'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla'yı kabul etti.
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kalla ile görüştü.
Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla'yı kabul etti.
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kalla ile görüştü.
Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 45 dakika sürdü.
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