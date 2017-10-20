Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD bunu nasıl izah edecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı. Rakka'da açılan Öcalan posteri hakkında, "Terörle mücadelede dayanışma bu mu? ABD bunu nasıl izah edecek. Yanımızda değilsiniz" dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kısa ve orta vadede gerçekleştireceğimiz hedefleri konu alan eylem planı üzerinde mutabık kaldı. D-8 tarihinde 20 yılın önemli bir kilometre taşı olduğu bilinci ile kendimize bazı hedefler belirledik. Geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirecek projeler üzerinde de çalışacağız.

D-8 ÜNİVERSİTESİ

İran'da bir D-8 üniversitesi kuruyoruz. İran'a şükranlarımızı sunuyoruz. Toplam ekonomik büyüklüğü 3 trilyon 770 milyar dolar olarak, nüfusu 1.1 milyar olan devasa bir teşkilata 100 milyar dolarlık ticaret hacmi yakışmıyor. Bu rakamı 500 milyar dolara çıkarmak için gayret göstereceğiz. Kendi milli paralarımıza geçmemiz lazım. Bir takas odası kurmayı da planladık. Ülkelerimizin merkez bankası başkanlarını bu amaçla bir araya getireceğiz.



Biz burada D-8'i genişletmekten de korkmayalım dedik. D-20'ye kadar çıkarabiliriz. Bir de oy birliği ile karar anlayışını kaldıralım. Bir ya nitelikli çoğunluk anlayışını getirebiliriz ya da oy çokluğu anlayışını getirebiliriz. Bunu AB'de de görüyoruz. Oy birliği diyorlar, bir ufak ülke önü tıkıyor.



GELECEĞİMİZİ BİRKAÇ AKTÖRÜN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ

Uluslararası örgütlerde dönem başkanlığı görevi önemli. Özel sorumluluklar getiriyor. Türkiye olarak bu görevi ikinci kez devralmamızla birlikte dönem başkanlığı çarkı ikinci devresine giriyor. D-8'in artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Geleceğimizi birkaç aktörün insafına bırakamayız. Bizler dünyanın irili ufaklı tüm ülkelerinin eşit şekilde söz sahibi olduğu bir düzenin savunucularıyız. Biz dünyada adalet arıyoruz. "Ben güçlüyüm, haklıyım" diyenlerin olduğu bir dünyayı asla istemiyoruz.

D-8 adaletsizliği, haksızlığı sistemleştiren mevcut düzene karşı önemli bir teklif, kuvvetli bir tezdir. İnsanı merkeze almadan, hakettiği değeri vermeden hiçbir sorunun üstesinden gelemeyiz. Tüm bu hususları meslektaşlarımla ele alma imkanı buldum. Dönem başkanlığını dost Pakistan'dan devralıyoruz. Necmettin Erbakan hocamızı da bir kez daha rahmet ve minnetle yadediyorum.

D-8 ülkeleri kendi içinde birçok alışverişleri yapıyorlar. Bu alışverişleri yaparken burada kendi parasını kullanarak rahatlıkla malını alabilecek. Dolar bulmasına gerek yok. D-8 içindeki ülkelerin kendi paraları ile bunu yapması mümkün olacak. Artık TL, o ülkelerde bir dolar, avro gibi karşılık bulabilecek. D-8 ülkeleri içinde şu anda ülkelerin tamamında bir kararlılık var. İstihbarat konusunda her türlü dayanışmanın içinde olma kararlılığı var. DEAŞ'a, PKK'ya, El Şebab'a karşı.

RAKKA'DAKİ TERÖRİST BAŞI ÖCALAN POSTERİ

​Rakka'da teröristbaşının posterini asmışlar, bunu Amerika nasıl izah edecek. İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız bunu yapmazsınız. Dürüst değiller. Ondan sonra kalkıp bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar.

ARAKAN YARDIMI

Öncelikli olarak Bangladeş ilk etapta bir 3 bin dönüm kadar yer eğer bize verebilirse arazi üzerinde biz bir çalışma yapalım istiyoruz. 3 bin kişiyi iskan edebilir. Oradakiler şu anda çok felaket. Sahra hatanesi kuralım. Eğitim çadırlarımızı kuralım. Bangladeş'ten de bütün ihtiyaçları karşılayalım. Bangladeş ekonomisine de bir hareketlilik getirmiş olalım. Bir yer tahsisi sağlanabilirse hemen bizim AFAD'ımız, Kızılayımız, Diyanet Vakfı süratle netice alalım istiyoruz. D-8 üyesi ülkeler içinden de buna katkısı olabilecek ülkeleri düşünüyorum.