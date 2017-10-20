Bunu yapan insan olamaz

Balıkesir'de önceki gece tam bir hayvan katliamı yaşandı. Gönen İlçesi'ndeki Toki-3 konutlarında yaşayan vatandaşlar, akşam site içinde yürüyüşe çıktı. Sürekli besledikleri çok sayıda kedi ve köpeğin yerde kıvrandığını gördü. İhbar üzerine bölgeye giden polis, sitenin bahçesinde birçok noktaya üzerine zehir dökülmüş tavuk butları ve nugetlar buldu. İlk belirlemelere göre 17 köpek ve 9 kedinin can verdiği ortaya çıktı.