Beş sapığın tecavüzüne uğradı

Genç bir kız 5 erkeğin tecavüzüne uğradı. Korkunç olay önceki gün ortaya çıktı. Düzce'de 20 yaşındaki H.K, Küçüksu Parkı'nda sinir krizi geçirmeye başladı. Onu görenler ise polisi ve 112'yi aradı. Bölgeye giden ekipler, H.K.'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan araştırmada 3aydır kayıp olduğu ortayaçıktı. İfadesi alınan genç kız şunları anlattı: "Kafede garsonluk yapıyordum. Kendisini avukat olarak tanıtan D.H. ile tanıştım. 1 ay arkadaşlık yaptım. Ama cezaevifirarisi olduğunu öğreninceayrıldım. Ayrıldıktan sonra sabah işe giderken bu beni zorla bir araca bindirip kaçırdı. İstanbul'a götürdü. Bir eve kapattı. Burada5 kişinin tecavüzüneuğradım. Bir yolunu bulupevden kaçtım. OtostoplaDüzce'ye geldim." H.K.'nin şikayetçi olması üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.