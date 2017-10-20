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Beş sapığın tecavüzüne uğradı

Cezaevi firarisi D.H. 20 yaşındaki H.K.’yı ’den İstanbul’a kaçırdı. Bir eve kapattı. Genç kız 5 kişinin tecavüzüne uğradı.

Beş sapığın tecavüzüne uğradı
Genç bir kız 5 erkeğin tecavüzüne uğradı. Korkunç olay önceki gün ortaya çıktı. 'de 20 yaşındaki H.K, Küçüksu Parkı'nda sinir krizi geçirmeye başladı. Onu görenler ise polisi ve 112'yi aradı. Bölgeye giden ekipler, H.K.'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan araştırmada 3 aydır kayıp olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan genç kız şunları anlattı: "Kafede garsonluk yapıyordum. Kendisini avukat olarak tanıtan D.H. ile tanıştım. 1 ay arkadaşlık yaptım. Ama cezaevi firarisi olduğunu öğrenince ayrıldım. Ayrıldıktan sonra sabah işe giderken bu beni zorla bir araca bindirip kaçırdı. İstanbul'a götürdü. Bir eve kapattı. Burada 5 kişinin tecavüzüne uğradım. Bir yolunu bulup evden kaçtım. Otostopla Düzce'ye geldim." H.K.'nin şikayetçi olması üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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