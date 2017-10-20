Cephede kesin bir bozgun yaşayan ve Irak'ta işgal ettiği bölgelerden saatler içinde çekilmek zorunda kalan Mesud Barzani'ye bağlı güçler, başta Kerkük olmak üzere pek çok yerleşim yerinde halkı kışkırtmak için propaganda savaşına başladı. Musul, Diyala, Kerkük, Hanekin, Sincar, Mahmur başta olmak üzere DEAŞ bahanesi ile Arap ve Türkmenlerden gasp ettiği 35 bin kilometrekarelik alandan çekilen Barzani yönetimi, medya organları aracılığıyla kara propaganda faaliyeti yürütüyor.

SİVİLLER ÖLDÜRÜLMÜŞ EVLER YAĞMALANMIŞ!

Barzani aşiretine bağlı yayın yapan televizyon kanalları, 18 Ekim Çarşamba gününden itibaren Peşmerge'nin çekildiği bölgelere geri döndüğü, ayrıca Şii Haşdi Şabi güçlerinin Kürt mahallelerinde yağma ve katliamlar gerçekleştirildiği şeklinde haberler yayınlıyor. Çarşamba gecesi yüzlerce sivilin Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri tarafından öldürüldüğü, Kerkük'ün yeniden KDP Peşmergeleri'nin kontrolüne geçtiği, kentin korsan valisi Necmeddin Kerim'in yerine atanan Said el-Cuburi'nin şehri terk ettiği gibi iddialar, yayınlanan asılsız haberlerden sadece bazıları. Irak Merkezi Hükümeti, tahrik amaçlı yalan yayınlara devam eden TV kanallarına lisans iptali ve yayın durdurma gibi cezalar verilmesi konusunda harekete geçti.

17 TV, 45'TEN FAZLA SİTE

Irak kuzeyinde etkin kanallardan Rudaw, bilfiil Mesud Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani tarafından yönetilirken K24TV ise Neçirvan Barzani'ye bağlı olarak yayın yapıyor. Toplamda 17 uydu kanalı ile 45'ten fazla internet sitesi de yine KDP çizgisinde faaliyet gösteriyor. Kerkük Türkmen Cephesi Siyasi Ofisi Sorumlusu Mardin Gökkaya, aşiretin medya ve propaganda faaliyetlerine büyük önem verdiğini ve bu amaçlı bölgeye 300 milyon dolardan fazla medya yatırımı yaptığını söyledi. Korsan referandum sürecinde KürtSat, Peyam, Rudaw, K24, KNN, NRT, Kürdistan Tv, Spit ve El Hurra gibi kanalların önemli misyon ifa ettiğini belirten Gökkaya, bu kanallardan bazılarının ise yabancı ülkeler tarafından desteklendiği bilgisini verdi.

ITC OFİSİNİ BASTILAR

Barzani güdümlü medya organlarında başlayan ajitasyon sonrası gece saatlerinde KDP-Kerkük Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki'nin öncülük ettiği 500 kişilik Peşmerge grubu Kerkük'e yürümek istedi. Altınköprü bölgesinden araç ve zırhlılar eşliğinde ilerlemek isteyen grup, Irak uçaklarının bölgede keşif uçuşlarına başlaması üzerine dağılmak zorunda kaldı. Barzani medyasının "Haşdi Şabi ile Irak ordusu Kerkük'ten çekildi" iddiasının da asılsız olduğu ortaya çıktı. Kemal Kerküki ve beraberindeki Peşmerge birliği Erbil'e dönüş esnasında Kerkük'e 20 kilometre uzaklıkta yeralan Altınköprü kasabasında Irak Türkmen Cephesi (ITC) ofisini bastı. Peşmergeler tarafından ateşe verilen binada 3 sivil yaralandı.