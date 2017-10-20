Apple'ın kararlı bir şekilde otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalıştığını bir süredir biliyorduk. Ancak firmanın Project Titan olarak adlandırdığı projeye şu ana kadarki en yakın bakış şansımız, bir başka otonom araç firması olan Voyage'ın ortak kurucusu MacCallister Higgins'in tweet'lediği kısa video ile gerçekleşiyor.

Bu kısa videoda, Apple'ın donanımı bir Lexus SUV'nin üzerinde görünüyor. Tim Cook'un daha önce de Apple'ın tam bir araba sunmaktansa teknolojinin daha çok AI kısmı ile ilgilendiğini söylediği düşünülürse, Project Titan'ın aracın üst kısmında yoğunlaşan ek bir donanım olarak gözükmesine şaşırmamak gerek.

Higgins'in söylediğine göre aracın tavanında yer alan bu büyük donanım büyük ihtimal ile "bilişim yığınının büyük bir kısmını" içeriyor ve bu da Apple'ın teknolojisini, bu donanımı genellikle aracın içerisinde bulunduran diğer otonom arabalardan ayırıyor.

Her ne kadar bütün algılayıcıları, radarları, otonom donanımını bu şekilde bir arada tutmak kaba bir ek görüntüye sebep olsa da, bu sistemin en büyük avantajı potansiyel olarak araçtan araca aktarılabilmesi. Bütün teknolojinin çıkartılabilir bir çatı donanımında bulunuyor olması, Project Titan'ın kullanılması için araç içinde çok az değişime ihtiyaç olması anlamına geliyor.

Bu modüler yaklaşım, donanımın bir araçtan bir diğerine aktarılmasının kolaylığı sayesinde testler sırasında da Apple'a büyük bir avantaj sağlamakta. Eğer bu tasarım son ürüne de yansırsa, son kullanıcılar için de benzer bir avantaj sağlaması mümkün olabilir.

Bu sistemin anlamı Apple'ın otonom sürüş teknolojisinin pek çok farklı araca uygun hale getirilebilmesi ve Project Titan'ın potansiyel olarak kendi otonom sistemlerini geliştirmek istemeyen veya gerekli kaynaklara sahip olmayan araç firmaları tarafından ek bir donanım olarak satılabilmesi.