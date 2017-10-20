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'da hareketli dakikalar! Saldırgan vuruldu

Başkent'te evin perceresinden pompalı tüfekle etrafa ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, polisin "Teslim ol" çağrısına uymayınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankarada hareketli dakikalar! Saldırgan vuruldu

Altındağ ilçesi Talat Paşa Bulvarı'nda bulunan iki katlı evin birinci katındaki pencereye çıkan Hüseyin Gök, etrafa ateş açmaya başladı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinin karşısındaki bölgede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Evin olduğu bölgeyi kuşatan ekipler, Gök'e "Teslim ol" çağrısında bulundu.

İkazlara rağmen tüfekle ateş açmaya devam eden Gök, binanın yanındaki otoparkta görevli B.H'nin yaralanmasına neden oldu. B.H, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Teslim ol" çağrılarına cevap vermeyen saldırgan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Güvenlik çemberine alınan bölgede polislerin incelemesi sürülüyor.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 19:37
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