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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı düğmeye bastı! 38 kişi...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı düğmeye bastı! 38 kişi...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.
  • 20 Ekim 2017, Cuma 09:51
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