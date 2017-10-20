Ankara Cumhuriyet Başsavcısı düğmeye bastı! 38 kişi...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.
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