'Ana' feryat!

Bir televizyon kanalında yemek programı sunan Nursel E'le ilişkisini önce reddeden, ardından nişanlanan işadamı MuratA, sanal alemdeki paylaşımlarıyla eski eşi Kamber Odabaşı'nı kızdırdı. Çocukların yıpranmaması için eski eşinin Nursel E'leolan ilişkisini dava konusu yapmadığını, anlaşmalı boşandıklarını söyleyen KamberOdabaşı, son yaşadıklarını hazmedemediğini belirterek yargıya başvurdu.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN
2 çocuk annesi Odabaşı, eski eşinin çocuklarla arasındaki kişisel ilişki kurma hakkınıntamamen ortadan kaldırılmasını ya da yeniden düzenlenmesini istedi. "Murat A. her defasında çocukları görmesine rağmen son dönemde 'eğer çocukları bana evden teslimetmezseniz icra yoluyla ve polisle gelip alacağım' diyerek çocuk teslimine ilişkin icra takibi başlattı" diyen genç kadın, yaşadıklarına inanamadığını anlattı. Eski eşinin Nursel E.ve çocuklarla birlikte sürekli sosyal medyadapaylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Kamber Odabaşı, "Bu, ileride çocuklarda ikinci bir alternatif anne fikrinin oluşmasına sebep olabilir. Murat A'ın çocuklarla ilişkisinin yeniden düzenlenmesini ve şu an birlikte yaşadığı kadından çocukları uzak tutmasını istiyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.