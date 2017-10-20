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'Ana' feryat!

İşadamı Murat A. eşinden boşanıp, yemek programı sunucusu Nursel E. ile nişanlandı. Eski eşi, Akyer’in paylaşımlarına kızdı. ‘İkinci anne ihtimali yaratıyor’ diyerek dava açtı

Ana feryat!
Bir kanalında yemek programı sunan Nursel E'le ilişkisini önce reddeden, ardından nişanlanan işadamı Murat A, sanal alemdeki paylaşımlarıyla eski eşi Kamber Odabaşı'nı kızdırdı. Çocukların yıpranmaması için eski eşinin Nursel E'le olan ilişkisini dava konusu yapmadığını, anlaşmalı boşandıklarını söyleyen Kamber Odabaşı, son yaşadıklarını hazmedemediğini belirterek yargıya başvurdu.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN
2 çocuk annesi Odabaşı, eski eşinin çocuklarla arasındaki kişisel ilişki kurma hakkının tamamen ortadan kaldırılmasını ya da yeniden düzenlenmesini istedi. "Murat A. her defasında çocukları görmesine rağmen son dönemde 'eğer çocukları bana evden teslim etmezseniz icra yoluyla ve polisle gelip alacağım' diyerek çocuk teslimine ilişkin icra takibi başlattı" diyen genç kadın, yaşadıklarına inanamadığını anlattı. Eski eşinin Nursel E. ve çocuklarla birlikte sürekli sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Kamber Odabaşı, "Bu, ileride çocuklarda ikinci bir alternatif anne fikrinin oluşmasına sebep olabilir. Murat A'ın çocuklarla ilişkisinin yeniden düzenlenmesini ve şu an birlikte yaşadığı kadından çocukları uzak tutmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ali OKTAY
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