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'da bir günde ikinci cami saldırısı: 30 ölü

'da, başkent Kabil'deki bir camiye yönelik gerçekleştirilen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısının ardından, ülkenin batısındaki Gur vilayetinin Doline ilçesindeki bir camide de intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistanda ikinci cami saldırısı: 30 ölü

Doline Kaymakamı Ahmad Huseyin Danişyar, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, ilçenin Hocagan bölgesindeki bir camide infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Danişyar, hayatını kaybedenler arasında bir korucu komutanının da bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de bugün bir camiye yönelik düzenlenen intihar saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 23:22
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