Doline Kaymakamı Ahmad Huseyin Danişyar, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, ilçenin Hocagan bölgesindeki bir camide infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Danişyar, hayatını kaybedenler arasında bir korucu komutanının da bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Başkent Kabil'de bugün bir camiye yönelik düzenlenen intihar saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti.
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