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'li asker üniformasıyla yakalandı

Terör örgütü üniforması giymiş askerlerini görüntüleyen Hollandalı gazeteci Hans Jaap Melissen'in kayıtları zorla sildirildi.

ABDli asker YPG üniformasıyla yakalandı

destekli terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı 'ye bağlı güçler tarafından terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Rakka'da, YPG'lilerin gövde gösterisi devam ederken Hollandalı gazeteciden bomba bir itiraf geldi.

YPG ÜNİFORMALI ABD ASKERLERİNİ ÇEKTİ

Gazeteci Hans Jaap Melissen, ABD özel kuvvetlerinin kendilerinin de YPG üniformasıyla bulunmasından dolayı çekmiş olduğu kayıtları sildirdiğini belirtti.

"ZORLA KAYITLARIMI SİLDİ"

Melissen sosyal medya hesabından "Rakka'da, üzerinde YPG kıyafetleri olan Amerikan özel kuvvetleri zorla kayıtlarımı sildi. (Suriye PKK)" paylaşımında bulundu.

YPG üniformalı ABD askerlerinin görüntüleri zorla silindi
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 15:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Timbuktu Timbuktu

DAES, maskeli katil ABD-askerlerinden olusuyor!

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 20.10.2017 15:31
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