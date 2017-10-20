30 metrede bayıldı

Selfieçılgınlığı bunu da yaptırdı. Akılalmaz olay Yozgat'ta yaşandı. Konut inşaatında çalışan kalıpçı kalfası 27 yaşındaki BekirÇalışkan, önceki gün selfie çekmek için kule vince çıktı. Önce selfie yaptı. Sona manzaranın tadını çıkardı. Ancak 30 metreyüksekliktenaşağı inmeyibaşaramadı. Bekir Çalışkan'dan habersiz olan operatör ise vinci çalıştırdı.
KABUS YAŞADI
Bu sırada paniğe kapılan Çalışkan, 30 metre yükseklikteki korunaklı kabinde önce istifra etti, ardından bayıldı. Durumu fark eden operatör de vinci durdurup diğer işçilere bağırdı. Yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. İtfaiye aracının merdivenine çıkan sağlık ekibi ise sedye ile kule vincin kabinine ulaştı. Cesaretini toplayan Bekir Çalışkan'a, vinç merdivenlerinden aşağı inebileceği anlatıldı. Güçlükle indirilen genç adama ilk müdahele ambulansta yapıldı. Ardından tedbir amacıyla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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