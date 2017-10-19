Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi. Dün ÖSYM Başkanının tahminen diye verdiği sınav tarihi kesinleşti : 23-24 haziran 2018





"Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinden beklenen temel amaçtan vazgeçilmeksizin, yükseköğretim kurumlarına geçiş için bu testten başarı şartının (150 baraj puanının) aranmasına devam edilmesine, lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının ise adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına ve bu şekilde adaylarımızın öğleden sonraki oturuma daha bilinçli ve stressiz bir şekilde hazır olabilmelerine, lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına,yani önceden lisans programlarına geçiş için sabahki oturum olan TYT den 180 alma şartı koymuştuk, şimdi TYT puanının %40 ve öğleden sonraki oturumdaki puanının %60'ının toplamı 180 ve üzeri olması gerekiyor. Bu düzenleme ile adaylarımızın öğleden sonraki oturuma daha bilinçli ve stressiz bir şekilde hazır olabilmelerini amaçladık. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için bu testten başarı şartının (150 baraj puanının) aranmasına devam edilecek."



