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'dan sınır ötesi hava harekatı

Terörle mücadele kapsamında yapılan sınır ötesi hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan sınır ötesi hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi, 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında toplam 4 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 19:23
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