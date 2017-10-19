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O ülkeden 'ye kritik

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile bir araya gelecek.

O ülkeden Türkiyeye kritik ziyaret

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 'nin ev sahipliğinde İstanbul'da, "Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Dokuzuncu Zirvesi" düzenlenecek.

Başbakanı Abbasi, bu vesileyle Türkiye'ye çalışma i gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım, ziyaret kapsamında, Pakistanlı mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 17:15
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