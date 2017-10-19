Nüfus hizmetleri kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul'un 'Eyüp' ilçesinin adının 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun tasarısı ve teklifi ile 'Eyüp' ilçesinin ismi 'Eyüpsultan' olarak değiştiriliyor. Nüfus hizmetleri elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek kayıt tutulacak. Doğum olayları yur içinde 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilecek. Müftülere nikah kıyma yetkisi verilecek. Kişiler kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus örneklerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Adres bildirimleri 20 gün içinde yapılacak. Kimlik paylaşım sistemiyle bürokrasiden kaynaklı iş gücü ve zaman kaybı önemli ölçüde önlenecek. İçişleri Bakanlığına kadro tahsis edilecek.



5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma maddesinde başvuru sahiplerinde 'milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama' koşulu ise korundu. Kanun tasarısında "ve kamu düzeni" ibaresi "kamu düzeni ve genel ahlak" şeklinde değiştirilmek istenmişti.