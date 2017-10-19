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: Türkiye çok yardımcı oldu

Almanya Başbakanı Angela , Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne başta mülteciler konusu olmak üzere olağanüstü destek verdiğini söyledi.

Merkel: Türkiye çok yardımcı oldu

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela , Türkiye'nin birliğe göçmenler konusunda istisnai katkıda bulunduğunu söyledi. Merkel, Türkiye'ye ayrılan göçmen fonunun yenilenmesi gerektiğini de ifade etti.

Almanya Başbakanı, ülkesinde Eylül ayında yapılan seçimden önceki açıklamalarında, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da bu zirvede görüşebileceklerini söylemişti. Merkel'in sözleri, Türkiye'den yoğun eleştiri toplamıştı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 15:36
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Timbuktu Timbuktu

Yalan-Makinasi! Türkler sakin inanmasin, cünkü arka kapidan igrenc Türkiye-propagadasi yapiyorlar!

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evet0
hayır0
cevapla 19.10.2017 16:39
Dulqarnein Dulqarnein

bunu Türkiye aleyhine kulandiklari kelimeler senelerce, türk toplumlara hangi derecede yurt disinda zarar verdiklerini hic farkindami? yakilan insanlar, camiler, cinayetler, is yerleri, isten cikarilan insanlar, huzuru bozulan ayleler... sizde bisey ekleyin, türk ve müslümanlari ezekceksini, 40 binden fazla kürtleri katleden PKK ya sahip cikacaksin, sonra iyi türkiye var diyeceksin, BATI medeniyetin EN EN EN GÜZEL örnegi... "ikiyüzlülük"

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evet0
hayır0
cevapla 19.10.2017 16:30
cemaleddin cemaleddin

Dünya menfaat dünyasi. Omurgali iskeleti reforma ugramais kimse kalmamis. Dolyasiyla sürekli kiviranlar ile karsilasiyoruz. KK gibi Merkel de bu cembere dahil oldu.

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evet0
hayır0
cevapla 19.10.2017 16:14
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