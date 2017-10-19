Merkel: Türkiye çok yardımcı oldu

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin birliğe göçmenler konusunda istisnai katkıda bulunduğunu söyledi. Merkel, Türkiye'ye ayrılan göçmen fonunun yenilenmesi gerektiğini de ifade etti.

Almanya Başbakanı, ülkesinde Eylül ayında yapılan seçimden önceki açıklamalarında, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da bu zirvede görüşebileceklerini söylemişti. Merkel'in sözleri, Türkiye'den yoğun eleştiri toplamıştı.