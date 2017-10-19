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Mehmetçik zirvede

Mehmetçik zirvede
Çukurca İlçesi'nin güneybatısında ve sınırın diğer tarafında yer alan Zap bölgesine, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatıldı. TSK tarafından 16 Ekim tarihinde bölgede 4 askerin şehit olmasından sonra Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 16 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün ise 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi ve bir Doçka imha edildi. Hava destekli Zap bölgesine başlatılan operasyonun amacının son günlerde saldırı hazırlığındaki PKK'lılar için olduğu belirtildi.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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