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'dan çorap şov

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Silivri'de 4 metrelik barikattan atlayıp yaraladığı bacağını göstermek için Meclis kürsüsünde çorabını çıkardı.

Mahmut Tanaldan kürsü şov

FETÖ'cülerin yılmaz savunucusu Tanal, Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin FETÖ projesi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri itiraz ettiler. Tanal, AK Parti milletvekillerinin kendisine Ergenekoncu, Balyozcu, PKK'lı, LGBT'li bireylerin davalarına gittiğim zaman -çok özür dilerim 80 milyon insandan- bana 'i...' diyordunuz, dediklerini söyleyerek, Silivri'de 4 metrelik duvardan atladığını ifade etti. Daha sonra duvardan atlarken kırılan bacağındaki çorabını çıkararak yara izini gösterdi.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 23:09
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