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Kelepçesiz Öksüz

Kelepçesiz Öksüz
FETÖ'nün kilit isimlerinden firari 'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanığın, yargılandığı davaya yeni kamera kayıtları eklendi. Kahramankazan İlçe Jandarma Karakolu'nda 16 Temmuz günü saat 12.12'de kaydedilen görüntülere göre, örgütün hava kuvvetleri imamı Öksüz, aracın sol arka kapısından kelepçesiz olarak indirildi. Üzerinde açık mavi gömlek olduğu anlaşılan Öksüz'ün elinde siyah bir çanta vardı. Öksüz ile karakola getirilen Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç da jandarma aracının arka kapısından kelepçesiz halde binaya girdi. Aracın arka kısmında bir araya gelen Öksüz, Çiçek ve Oruç, silahlı jandarma personeli eşliğinde karakola alındı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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