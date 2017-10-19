Kelepçesiz Öksüz

FETÖ'nün kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanığın, yargılandığı davaya yeni kamera kayıtları eklendi. Kahramankazan İlçe Jandarma Karakolu'nda 16 Temmuz günü saat 12.12'de kaydedilen görüntülere göre, örgütün hava kuvvetleri imamı Öksüz, aracın sol arka kapısından kelepçesiz olarak indirildi. Üzerinde açık mavi gömlek olduğu anlaşılan Öksüz'ün elinde siyah bir çanta vardı. Öksüzile karakola getirilen Hakan Çiçekve Nurettin Oruç da jandarmaaracının arka kapısından kelepçesizhalde binaya girdi. Aracın arka kısmında bir araya gelen Öksüz, Çiçek ve Oruç, silahlı jandarma personeli eşliğinde karakola alındı.
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