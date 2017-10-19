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Kanlı kavga

Kanlı kavga
Tokat'ta, emlakçılık yapan (56), önceki akşam borçlu olduğu müteahhit Ramazan Bolat'ın (36) bürosuna gitti. İkili arasında başlayan tartışma şiddetlendi. Bolat, Saraçoğlu'nu kurşuna dizdi. Cinayetin ardından yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mihriban KOÇAKER
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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