Jandarma Genel Komutanlığı'nun Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.
KADIN ASTSUBAY ADAYLARI
Hesaptan; "JSGA Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki kadın astsubay adayları Kırşehir-Kaman ATEM Kampında atış ve tatbikat eğitimini başarıyla gerçekleştirdi." notuyla paylaşılan fotoğraflarda kadın astsubay adaylarının fotoğraflarına da yer verildi.
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