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'nın kadın astsubay adayları

Kırsal kesimde güvenliğin en önemli unsuru olan 'nın kadın astsubay eğitimleri devam ediyor.

Jandarmanın kadın astsubay adayları

Genel Komutanlığı'nun Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.

KADIN ASTSUBAY ADAYLARI
Hesaptan; "JSGA Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki kadın astsubay adayları Kırşehir-Kaman ATEM Kampında atış ve tatbikat eğitimini başarıyla gerçekleştirdi." notuyla paylaşılan fotoğraflarda kadın astsubay adaylarının fotoğraflarına da yer verildi.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe 23:09
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