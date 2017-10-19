Hakan Towers soyuldu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Şişli'de patronu Aydın Doğan tarafından yapılan Trump Towers'taki dairesini kiraya vermesi için şoförü SariDemir'den yardım istedi. Uyanık şoför, Hakan'ın verdiği yetkiyle 20 Ağustos 2015'te 29. kattaki2904 nolu lüks daireyi Ranjbar Dış Ticaret Ltd. isimli şirkete kiraya verdi. Aylık 7.500 lira kira bedelini yatırması için de firmaya kendi hesap numarasını gönderdi. Bu durumdan haberi olmayan Hakan, şoförüne zaman zaman "Daireyi kiraladın mı" diye sorduğunda, "Hayır" cevabını aldı. Aradan geçen iki yıl sonunda şoför Demir, 1 Ağustos 2017'de istifa etti. Hakan, aracının torpidosunda 2015'te imzalanmış kira sözleşmesini bulunca gerçeği öğrendi. Şoförünün kendi imzasını taklit ederek sözleşme imzaladığını görünce, hemen savcılığa gitti. İki yıl boyunca daireden yaklaşık 200 bin lira haksız kazanç sağlayan uyanık şoförün cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
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